В воронежском селе простились с двумя военнослужащими

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В Лискинском районе Воронежской области простились с двумя товарищами-военнослужащими, погибшими в зоне СВО в Луганской Народной Республике. Об этом рассказал глава администрации муниципалитета Игорь Кирнос.

Рядовые Евгений Галкин и Максим Лоскутов проживали в селе Рождествено. Знали друг друга с детства и отправились на борьбу с врагом в один день.

- Находясь на фронте, плечом к плечу защищали Отечество от фашистской чумы киевского режима и вместе погибли в бою, пожертвовав своими жизнями во имя всех нас и нашего общего будущего, - написал Кирнос.

По рассказам сослуживцев, Галкин и Лоскутов были настоящими воинами, надежными и честными друзьями, истинными патриотами Родины. Находясь на поле боя, они всегда были готовы прикрыть товарищей по оружию и, несмотря на опасности, выполнить поставленные боевые задачи.

Рядовые Галкин и Лоскутов представлены к награде Орден Мужества посмертно. Вечная память и слава Героям!