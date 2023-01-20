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НовостиПроисшествия20 января 2023 17:23

В Воронежской области задержали несовершеннолетнего диверсанта

Юноша якобы готовил теракт на ж/д перегоне
Алексей СЕРГУНИН
За подобный проступок грозит уголовная ответственность.

За подобный проступок грозит уголовная ответственность.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителя Воронежской области, 17-летнего Н., задержали на месте проведения террористического акта на железнодорожной ветке. Об этом «КП» сообщил источник в силовых структурах.

По неподтвержденной информации, парня подозревают в покушении на повреждение объекта железнодорожной инфраструктуры – релейного шкафа. Он пытался поджечь коробку электропередач 14 января этого года. Инцидент произошел на 251 километре перегона «Отрожка – Березовая Роща». По этому участку пути проходят военные эшелоны. Сейчас идут оперативно-розыскные мероприятия. «Комсомолка» следит за развитием ситуации.