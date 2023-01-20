За кражу четырех пачек масла воронежца отправили в тюрьму почти на три года

Осужденный признал свою вину. Его взяли под стражу в зале суда сразу после оглашения приговора. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Семилукский районный суд приговорил к двум годам девяти месяцам колонии строгого режима неоднократно судимого 37-летнего местного жителя. Злоумышленник попался на краже четырех пачек сливочного масла в магазине сети «Центрторг». Об этом сообщает пресс-служба райсуда.

Как установили следствие и суд, в мае 2022 года мужчина пришел в магазин в Семилуках и взял с полки пачки масла, спрятал под одежду и попытался покинуть с ними торговую точку. Но совершить задуманное ему не удалось: остановили сотрудники магазина. Общая стоимость украденного масла составляла 1231 рубль 28 копеек.

Осужденный признал свою вину. Его взяли под стражу в зале суда сразу после оглашения приговора. Правда, у мужчины еще есть время на апелляцию.