В сети появилось видеообращение воронежского военнослужащего из зоны СВО

Солдат отметил, что послания от детей согревают душу. Фото: скриншот видео.

Житель Новоусманского района, призванный в ряды ВС РФ в рамках частичной мобилизации, записал для земляков видео из зоны проведения специальной военной операции. Обращение сегодня, 20 января, опубликовали на странице муниципалитета в VK.

– Не так часто мы получаем весточки с фронта. Тем ценнее каждая из них, – отметили в администрации.

Военнослужащий поблагодарил всех соотечественников за оказываемую помощь. Кроме того, он зачитал письмо, полученное от ученицы третьего класса. Солдат отметил, что подобные послания согревают душу.