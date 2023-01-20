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НовостиПолитика20 января 2023 14:53

В сети появилось видеообращение воронежского военнослужащего из зоны СВО

Он зачитал полученное от ученицы третьего класса письмо
Алексей СЕРГУНИН
Солдат отметил, что послания от детей согревают душу. Фото: скриншот видео.

Солдат отметил, что послания от детей согревают душу. Фото: скриншот видео.

Житель Новоусманского района, призванный в ряды ВС РФ в рамках частичной мобилизации, записал для земляков видео из зоны проведения специальной военной операции. Обращение сегодня, 20 января, опубликовали на странице муниципалитета в VK.

– Не так часто мы получаем весточки с фронта. Тем ценнее каждая из них, – отметили в администрации.

Военнослужащий поблагодарил всех соотечественников за оказываемую помощь. Кроме того, он зачитал письмо, полученное от ученицы третьего класса. Солдат отметил, что подобные послания согревают душу.