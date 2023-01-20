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НовостиОбщество20 января 2023 13:17

В Воронеже сотрудник «Квадры» украл лампочку в подъезде многоэтажки

Сделал он это недалеко от камеры, которая этот его нехороший поступок записала
Олег КУЗНЕЦОВ
Через несколько секунд свет в подъезде погаснет. Видео размещено Евгением Шараповым.

Через несколько секунд свет в подъезде погаснет. Видео размещено Евгением Шараповым.

Фото: кадр с видео

На улице III Интернационала Ленинского района на запись домовой видеокамеры попало наглое воровство. Мужчина в спецодежде регионального филиала ПАО «Квадра» хотел выйти из подъезда, но передумал. Подошел к стене, где висела лампочка, выкрутил ее и быстро ушел. Точнее, практически убежал. А видео вскоре разместили в паблике «Жители Воронежа» (Мкр.Шилово).

В воронежском филиале ПАО «Квадра» оперативно отреагировали на инцидент:

- Мы связались с жильцом дома. Он нам передал всю информацию, и мы сразу приступили к внутреннему расследованию. Возмущены поступком сотрудника и в ближайшее время установим его личность для дальнейшего разбирательства.