В Воронеже сотрудник «Квадры» украл лампочку в подъезде многоэтажки

Через несколько секунд свет в подъезде погаснет. Видео размещено Евгением Шараповым. Фото: кадр с видео

На улице III Интернационала Ленинского района на запись домовой видеокамеры попало наглое воровство. Мужчина в спецодежде регионального филиала ПАО «Квадра» хотел выйти из подъезда, но передумал. Подошел к стене, где висела лампочка, выкрутил ее и быстро ушел. Точнее, практически убежал. А видео вскоре разместили в паблике «Жители Воронежа» (Мкр.Шилово).

В воронежском филиале ПАО «Квадра» оперативно отреагировали на инцидент:

- Мы связались с жильцом дома. Он нам передал всю информацию, и мы сразу приступили к внутреннему расследованию. Возмущены поступком сотрудника и в ближайшее время установим его личность для дальнейшего разбирательства.