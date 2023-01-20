В Воронеже гребень антициклона принесет морозы на выходных

21 января будет редкий для этой зимы солнечный день. Фото: Иван МАКЕЕВ

Погоду в ближайшие выходные в Воронеже будет определять гребень антициклона. Он принесет с собой небольшой мороз, выглянет солнце. А вот снега воронежские синоптики не обещают.

В ночь на субботу, 21 января, при переменной облачности столбик термометра упадет до -5 градусов. Днем из-за туч будет выглядывать солнце. Потеплеет до -3.

В воскресенье, 22 января, ночью будет пасмурно при -7 градусах. Днем снова -3. Солнце на этот раз не выглянет.

В ночь на понедельник, 23 января, луна будет временами появляться из-за облаков. Температура понизиться до -9 градусов. Днем при переменной облачности столбик термометра повысится до -2.

Во вторник, 24 января, и ночью, и днем будет абсолютно такая же погода, как и 23-го.