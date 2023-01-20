Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 января 2023 11:22

В Воронеже гребень антициклона принесет морозы на выходных

Они сохранятся и в первые будние дни следующей недели
Юрий КОЗЛОВ
21 января будет редкий для этой зимы солнечный день.

21 января будет редкий для этой зимы солнечный день.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Погоду в ближайшие выходные в Воронеже будет определять гребень антициклона. Он принесет с собой небольшой мороз, выглянет солнце. А вот снега воронежские синоптики не обещают.

В ночь на субботу, 21 января, при переменной облачности столбик термометра упадет до -5 градусов. Днем из-за туч будет выглядывать солнце. Потеплеет до -3.

В воскресенье, 22 января, ночью будет пасмурно при -7 градусах. Днем снова -3. Солнце на этот раз не выглянет.

В ночь на понедельник, 23 января, луна будет временами появляться из-за облаков. Температура понизиться до -9 градусов. Днем при переменной облачности столбик термометра повысится до -2.

Во вторник, 24 января, и ночью, и днем будет абсолютно такая же погода, как и 23-го.