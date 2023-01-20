В Воронежской области в столкновении «Дэу Нексии» и «Гранты» пострадали два человека

Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Фото из телеграм-канала региональной полиции.

По предварительным данным, накануне, 19 января, примерно в 13:00 на ул. Цветочной поселка Елань-Коленовский водитель автомобиля «Дэу Нексия», 41-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Ладой Грантой» под управлением 60-летнего местного жителя. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по региону.

В результате ДТП водитель и 86-летний пассажир автомобиля «Лады» получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи. Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

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