В Воронеже в 2024 году начнут заключительный этап обновления Петровской набережной

Петровскую набережную от Чернавского моста до Адмиралтейской набережной планируют открыть в сентябре 2023 года. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Восемь предпринимателей намерены подать заявки на участие в реализации заключительного третьего этапа обновления Петровской набережной. Из них половина – воронежские бизнесмены. Об этом сообщили в четверг, 19 января, губернатору Александру Гусеву во время его посещения парка «Дельфин».

Основной вопрос для потенциальных инвесторов – форма предоставления земельного участка (собственность, аренда или концессия). Кроме того, их беспокоит обеспеченность участка инженерной инфраструктурой. Мэр Воронежа Вадим Кстенин, впрочем, рассказал губернатору, что уже есть полное понимание по этой задаче.

- Какой формат для реализации третьего этапа обновления набережной мы изберем: будут ли это концессионные соглашения или вариант с арендой земельных участков, посмотрим. Важно не ошибиться именно с наполнением территории, поэтому мы и не спешим. Найдем возможность посоветоваться и с горожанами, и с профессиональными сообществами: какой бизнес сможет там развиваться с ограничениями, которые есть. Там не будет жилья и многоэтажных, высоких зданий. Все будет сделано достаточно сдержанно, а направленность будет рекреационная: спорт, искусство, отдых, питание, – заявил губернатор.

Также Вадим Кстенин сообщил о том, как сейчас идут работы на набережной.

- В сентябре 2023 года планируем открытие первой очереди Петровской набережной — от Чернавского моста до Адмиралтейской набережной. Также в текущем году объявим торги, и после определения подрядчика стартуют работы по второму этапу: от Адмиралтейской площади в сторону ВоГРЭСовского моста. Сейчас проект проходит государственную экспертизу, денежные лимиты на него есть.

Кроме того, в 2023 году, по словам мэра, будут завершена подготовка к реализации проекта третьей очереди Петровской набережной. А в 2024-м начнутся сами работы.