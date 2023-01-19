В Воронеже в парке «Дельфин» появится бассейн с чистой водой

Проект будущего бассейна. Фото: c телеграм-канала губернатора Воронежской области Александра Гусева.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем телеграм-канале сообщил о появлении в ближайшем будущем бассейна в парке «Дельфин» в Железнодорожном районе. Такими планами поделился инвестор Эдуард Толоконников, занимающийся обустройством этого места отдыха жителей левого берега Воронежа.

Проект будущего бассейна. Фото: c телеграм-канала губернатора Воронежской области Александра Гусева.

Александр Гусев сообщил, что бассейн будет располагаться прямо в водохранилище. Однако вода, которая в этом месте города, как известно воронежцам, далеко не идеальная (мягко говоря), будет проходить очистку. И только после нее поступать в бассейн. Концессионер сообщил о начале подготовки к его созданию – пока займутся монтажом свай.

Проект будущего бассейна. Фото: c телеграм-канала губернатора Воронежской области Александра Гусева.

Кроме того, губернатор поддержал инициативу Толоконникова привести в порядок и развить соседнюю зеленую зону, ведущую в сторону Чернавского моста. При этом нельзя будет вырубать деревья. Соответствующие поручения в ближайшее время дадут профильным структурам областного правительства.