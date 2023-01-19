Воронежский «Факел» проиграл свой первый матч в 2023 году сербскому «Спартаку»

Только что в ворота "Факела" влетел единственный гол этого матча. Фото: кадр с видео

Первый матч в 2023 году на турецком сборе «Факел» провел против команды сербской Суперлиги – «Спартак-Суботица». Уже на шестой минуте простой навес с правого фланга превратил в гол ударом головой Срджан Христич. В первом тайме у сербов был еще один опасный момент – на этот раз удар пришелся в штангу.

Во втором тайме «Факел» перехватил инициативу, однако опасных моментов практически не создал. Можно вспомнить разве что удар Ильнура Альшина, попавший во внешнюю сторону сетки.

Впрочем, надо сделать скидку на разную степень готовности команд. Если игры чемпионаты Сербии стартуют уже в начале февраля, то у «Факела» есть еще почти полтора месяца на то, чтобы набрать подходящие кондиции.

Следующий матч «Факел» проведет 24 января с клубом первой сербской лиги «Графичар».