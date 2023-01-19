В Воронеже каток на улицах продлится и в выходные

Песко-соляную смесь вручную рассыпают более 330 сотрудников коммунальных служб Фото: предоставлено управлением информации мэрии Воронежа.

Воронежские синоптики дали неблагоприятный прогноз на пятницу и на ближайшие выходные. Так называемый ледяной дождь закончится. Однако столбик термометра 20 января по-прежнему будет колебаться возле нуля. В выходные мороз усилится – ночью температура опустится до -7…-9 градусов, а днем будет держаться в районе -2…-3. Да и снег не выпадет. Таким образом, гололед на тротуарах никуда не денется.

В мэрии сообщили, что 19 января после ледяного дождя устранять его последствия вышли более 330 сотрудников коммунальных служб, рассыпавших песко-соляную смесь. 192 спецмашины посыпали реагентами и вывозили снежную кашу. Израсходовали 398 тонн пескосмеси. Однако, судя по жалобам горожан, этих усилий все-таки оказалось недостаточно для того, чтобы люди спокойно шли без опасения поломать ноги.