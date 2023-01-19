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НовостиОбщество19 января 2023 11:33

Воронежским школьникам показали новогодние научные сказки

Ребята стали участниками квеста от ВГУИТ
Ирина КАЗАНИНА
Фото упавы Ленинского района

Фото упавы Ленинского района

Фото: Предоставлено

На днях учащиеся 2Б и 3В классов школы №13 весело и с пользой провели время в Воронежском государственном университете инженерных технологий. Школьники стали участниками новогоднего квеста «Научная новогодняя сказка».

Студенты и преподаватели университета подготовили для ребят интересные мастер-классы: увлекательные химические опыты; украшение новогоднего стола с использованием зефира, маршмеллоу, мармелада и агар-агара; роспись пряников; применение законов естествознания в быту.

Кроме того, ребята прошли увлекательный квест по информатике, где в игровой форме специалисты помогли школьникам освоить навыки сбора, хранения, обработки, передачи, анализа и оценки информации с применением компьютерных технологий.