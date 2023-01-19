На трассе под Воронежем квадрокоптер разбил стекло фуры и ранил водителя

Последствия прилета квадрокоптера.
Фото: кадр с видео
Водитель грузовика Vоlvo с вологодскими номерами был шокирован инцидентом, случившимся с ним на трассе «Дон» в Воронежской области. Прямо в него во время движения грузовика по дороге влетел квадрокоптер. Он пробил лобовое стекло. Его осколки поранили шоферу лицо и руки. Видео последствий ЧП выложили в Сеть с кратким комментарием пострадавшего водителя:
- Вот такая (следует нецензурное слово) мне прилетела в лицо.
Подобный квадрокоптер стоит в районе 850 тысяч рублей. Хозяина его пока не нашли. Вероятно, у летательного аппарата отказал аккумулятор.
Квадрокоптер, повредивший грузовик. стоит немалых денег.
Фото: кадр с видео