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НовостиПроисшествия19 января 2023 10:56

На трассе под Воронежем квадрокоптер разбил стекло фуры и ранил водителя

Пока неясно, кому этот аппарат принадлежит
Олег КУЗНЕЦОВ
Последствия прилета квадрокоптера.

Последствия прилета квадрокоптера.

Фото: кадр с видео

Водитель грузовика Vоlvo с вологодскими номерами был шокирован инцидентом, случившимся с ним на трассе «Дон» в Воронежской области. Прямо в него во время движения грузовика по дороге влетел квадрокоптер. Он пробил лобовое стекло. Его осколки поранили шоферу лицо и руки. Видео последствий ЧП выложили в Сеть с кратким комментарием пострадавшего водителя:

- Вот такая (следует нецензурное слово) мне прилетела в лицо.

Подобный квадрокоптер стоит в районе 850 тысяч рублей. Хозяина его пока не нашли. Вероятно, у летательного аппарата отказал аккумулятор.

Квадрокоптер, повредивший грузовик. стоит немалых денег.

Квадрокоптер, повредивший грузовик. стоит немалых денег.

Фото: кадр с видео