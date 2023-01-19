В Воронеже увеличат количество аварийных бригад, устраняющих засоры канализации

Число аварийных бригад обещают увеличить в ближайшее время. Фото: Олег УКЛАДОВ

На совещании в мэрии обсудили большое количество аварий на городских канализационных сетях. Глава города Вадим Кстенин заявил, что реакция специалистов «РВК-Воронеж» на эти ЧП должна быть гораздо быстрее, чем в последние недели.

Генеральный директор ООО «РВК-Воронеж» на это проинформировал, что сокращения аварийных бригад в указанный мэром период времени не было. Как и резкого роста числа устраненных засоров.

– Большая часть из них случается на так называемой дворовой канализации, то есть, на участке от внутридомовой сети до уличного колодца – линии разграничения балансовой принадлежности. Содержание этих сетей – обязанность управляющих компаний. Многие, особенно крупные, в частности, входящие в группу «ПИК-Комфорт», договоров с нами на текущее обслуживание и прочистку линий не заключают. При этом не имеют в штате достаточного количества слесарей и поэтому за сетями не следят. Фактически наши аварийные бригады используются по заявкам как «палочка-выручалочка», отвлекаются от первоочередных задач на наших канализационных сетях, – высказал свое мнение Олег Николаенко.

Руководитель государственной жилищной инспекции по Воронежской области Дмитрий Соломаха отметил, что в большинстве случаев причинами затопления подвалов, на проверки которых инспекторы выезжали по обращениям хозяев квартир, становились именно такие засоры.

– Инспекция проведет с управляющими компаниями работу, простимулирует их более ответственно относиться к обслуживанию сетей, относящихся к их компетенции. Но рассчитываю, что и ресурсоснабжающая организация будет действовать быстрее, – поддержал мэра Дмитрий Соломаха.

Вадим Кстенин сообщил Олегу Николаенко о нескольких локальных авариях, которые остаются не устраненными. А также дал поручение:

– В ближайшее время прошу оснастить и укомплектовать персоналом две дополнительные аварийные бригады, причем их штат должен быть двойной, чтобы бригады могли работать и днем, и ночью. В течение года, считаю, вам по силам довести их количество до четырех, – отметил глава Воронежа.

Олег Николаенко ответил, что технических проблем с оснащением сейчас нет, компания готова для этого оперативно закупить и транспорт, и оборудование. Есть проблемы с персоналом – на имеющиеся вакансии не стоит очередь.

– Мы сейчас увеличили разряд для сотрудников по этому направлению, чтобы можно было предложить зарплату повыше. Кроме того, готовы принимать и учить людей без дополнительных испытательных сроков, чтобы «закрепить» их на предприятии. Думаю, первоочередную задачу точно выполним, – сообщил Олег Николаенко.