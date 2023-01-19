Воронежский драмтеатр ставит премьеру про женщин

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

6 февраля театр драмы покажет воронежцам премьеру «Беглянки». Комедию по пьесе современных французских авторов Кристофа Дютюрона и Пьера Пальмада ставит режиссер Леонид Алимов.

О чем спектакль. Марго и Клод, уставшие от прошлой жизни и решившие сбежать от постылой обыденности, случайно встречаются на обочине шоссе. Они не подруги, их жизни ни капли не похожи друг на друга, но одно роднит женщин - желание найти себя настоящую, обрести свое личное счастье. Сумеют ли они отбросить груз прошлого? Чему могут научить друг друга? И какую роль в этом всем играют мужчины? «Беглянки» - попытка посмотреть на мир с чисто женской точки зрения и увидеть в нем свой уникальный, доселе непонятный для мужского мировоззрения, мир. На сцене звучат только голоса женщин, герои-мужчины присутствуют лишь как неслышные собеседники.

- Случилось так, что все мои постановки о женщинах: про них, для них и даже во славу женщин. Героини пьесы «Беглянки» приоткрывают завесу тайны некоторых чисто женских тем: одиночества, старения, даже женской логики, но при этом в них мы находим и универсальные темы отцов и детей (в данном случае, матерей и детей), неверности, - рассказывает режиссер спектакля Леонид Алимов.

В комедии играют Елена Гладышева и Татьяна Беляева. Спектакль будет идти на малой сцене. 16+