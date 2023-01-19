За сутки в Воронежской области от ковида умерли 2 человека и 59 заразились

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

18 января от последствий коронавируса в Воронежской области скончались два пациента, сообщил утром 19 января федеральный оперштаб. Всего летальная статистка от ковида в регионе насчитывает 8 605 случаев.

За минувшие сутки еще у 59 воронежцев выявили коронавирус, всего с начала пандемии зарегистрировано в регионе 471 376 заразившихся ковидом.

Вчера выписали с больничного 17 пациентов. Всего в Воронежской области с начала наблюдений смогли выздороветь 462 232 человека.