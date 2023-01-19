В Воронеже прошел творческий вечер Михаила Вязового

Фото управы Ленинского района Фото: Предоставлено

Во вторник, 17 января, в модельной библиотеке № 32 им. Г.Н. Троепольского состоялся творческий вечер и презентация книги «Муза моя, фотография» мастера репортажной фотографии, члена Союза журналистов России, члена Союза фотохудожников России, многолетнего председателя фотоклуба «Экспресс», известного воронежского фотожурналиста и педагога, лауреата ежегодного форума «Достояние культуры Воронежа» Михаила Вязового.

Участник и призер более 50 областных, российских и международных выставок и конкурсов художественной фотографии ярко и позитивно представил свою работу, сопровождая каждый снимок удивительной историей.

На встречу с мэтром пришли студенты, представители городской власти и культурной сферы, краеведения, а также давние друзья Михаила Петровича.

Михаил Вязовой поделился воспоминаниями о первых фотографиях, сделанных в 17-летнем возрасте по просьбе друзей. С той поры искусство захватило Михаила Петровича. Более чем полувековой путь в журналистике начался для него в 70-е годы в воронежских газетах «Молодой Коммунар» и «Коммуна». В 1975 году за ряд фотографий, опубликованных в журнале «Журналист», он был принят в члены клуба «Фотожурналист».

Участники творческого вечера также узнали, что фамилия Михаила Петровича удивительным образом была связана со сферой деятельности его отца – лесничеством. А еще Михаилу Петровичу посчастливилось поработать фотографом на нескольких съемочных площадках и даже самому сыграть небольшую роль в фильме.

В мастер-классе Михаил Петрович раскрыл секреты перспективы и выстраивания экспозиции снимка, важности правильной настройки фокуса и объяснил некоторые сложные термины из области фотоискусства.