Фото из аккаунта Бутурлиновской администрации ВКонтакте

Еще один житель Воронежской области погиб в зоне СВО при выполнении боевых задач. Рядового Виктора Авдеенко не стало 8 января, об этом сообщила в своих аккаунтах в соцсетях администрация Бутурлиновского района. Ему было 22 года.

Виктор Авдеенко - уроженец Кыргызстана, но проживал в поселке Нижний Кисляй Бутурлиновского района. В 2017 году окончил там школу имени Полякова. Потом поступил в Бутурлиновский механико-технологический колледж. Его призвали на защиту Родины уже после прохождения срочной службы в рядах Российской Армии.

- Виктор воспитывался в многодетной семье. С уважением относился к родной земле и землякам. Любил спорт, увлекался футболом, хорошо играл в шахматы. Принимал участие в соревнованиях. В ходе специальной военной операции на Украине показал себя как верный товарищ, храбрый военнослужащий и настоящий патриот. Светлая память о Викторе Авдеенко как о героическом земляке, верном товарище, доблестном воине, самоотверженном защитнике Отчизны навсегда останется в наших сердцах! – написали представители администрации в некрологе.