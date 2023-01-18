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НовостиПроисшествия18 января 2023 17:00

12 лет тюрьмы грозит ветеринару за выдачу «липовых» справок

За полтора года подозреваемая получила взятки на сумму более одного миллиона рублей
Алексей СЕРГУНИН

Прокуратура Кантемировского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 50-летней заведующей Митрофановским ветеринарным участком районной станции по борьбе с болезнями животных. Об этом сообщает телеграм-канал регионального ведомства.

Подозреваемая обвиняется в совершении шести преступлений по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом за незаконные действия в значительном размере); п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом за незаконные действия в крупном размере).

По версии следствия, с января 2020 года по август 2021 года заведующая ветеринарным участком получила взятки на сумму более одного миллиона рублей от индивидуальных предпринимателей за выдачу свидетельств о безопасности животноводческой продукции, необходимых для дальнейшей продажи товаров.

Сегодня, 18 января, уголовное дело направлено в Кантемировский районный суд. Максимальное наказание по инкриминируемой статье - до 12 лет лишения свободы.