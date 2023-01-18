12 лет тюрьмы грозит ветеринару за выдачу «липовых» справок

Прокуратура Кантемировского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 50-летней заведующей Митрофановским ветеринарным участком районной станции по борьбе с болезнями животных. Об этом сообщает телеграм-канал регионального ведомства.

Подозреваемая обвиняется в совершении шести преступлений по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом за незаконные действия в значительном размере); п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом за незаконные действия в крупном размере).

По версии следствия, с января 2020 года по август 2021 года заведующая ветеринарным участком получила взятки на сумму более одного миллиона рублей от индивидуальных предпринимателей за выдачу свидетельств о безопасности животноводческой продукции, необходимых для дальнейшей продажи товаров.

Сегодня, 18 января, уголовное дело направлено в Кантемировский районный суд. Максимальное наказание по инкриминируемой статье - до 12 лет лишения свободы.