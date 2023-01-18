СК проведет проверку после жалоб воронежцев на отсутствие воды в многоэтажке

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Следователи СКР начали проверку после массовых жалоб горожан на перебои с холодной водой в многоквартирном доме на улице Олеко Дундича в Воронеже. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства 18 января.

Собственники квартир утверждают, что перебои с водой в их доме – не редкость. И проблема эта не решена.

В СУ СКе пояснили, что правоохранители дадут объективную правовую оценку ситуации и действиям должностных лиц управляющей компании и ресурсоснабжающей организации. В рамках проверки будут опрошены жильцы дома и иные лица, затребована необходимая документация, в том числе связанная с функционированием системы коммуникаций. А по результатам проверки будет принято процессуальное решение.