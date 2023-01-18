В Воронеже несколько домов остались без воды из-за очередной аварии

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Воронежцы сообщили в колл-центр «РВК-Воронеж» об утечке воды на поверхность в районе дома №219 по улице 9 Января. Ремонтная бригада выяснила, что поврежден стальной водовод диаметром 700 мм.

- Специалисты водоканала провели дополнительное обследование водовода и обнаружили на нем еще одно повреждение в районе дома №4а по ул. Героев Сибиряков, - сообщили в водоканале.

Сейчас на сетях проводят ремонт, в связи с чем с 11.50 18 января временно отключили водоснабжение в домах №№211,213,215,217,254,256 по улице 9 Января. Кроме того, в домах Советского района понижено давление. В водоканале пообещали провести работы в сжатые сроки.