Чиновника «Воронежэнерго» оштрафовали за волокиту при подключении к электричеству частных домов

Чиновник "Воронежэнерго" не торопился с подключением частных домов к электричеству, за что и поплатился. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сотрудники прокуратуры Левобережного района проверили работу местного отделения «Воронежэнерго». И обнаружили, что там нарушают сроки направления в адрес граждан проектов договоров, а также не соблюдают технические условия для присоединения домов к электросетям. В нескольких случаях сроки затягивались на два месяца больше положенного по нормативу. Максимум по закону на эти работы можно потратить полгода. А затягивали подключение на срок более восьми месяцев.

В прокуратуре возбудили в отношении руководителя районного подразделения электрических сетей административное дело по ч. 1 ст. 9.21 КоАП РФ «Нарушение субъектом естественной монополии установленного порядка подключения к электрическим сетям». По результатам его рассмотрения чиновник оштрафован управлением Федеральной антимонопольной службы России по Воронежской области.

Кроме того, прокуратура района внесла представление директору организации об устранении нарушений закона и привлечении их виновников к ответственности.