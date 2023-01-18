В Воронеже задержали курьера, работавшего с телефонными аферистами

В отделе полиции 19-летний подозреваемый во всем признался. Фото пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области.

В отдел полиции №5 УМВД России по Воронежу обратилась 80-летняя местная жительница с заявлением о хищении денег. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по региону. Сотрудникам полиции женщина пояснила, что ей позвонил неизвестный и сообщил, что ее дочь стала виновницей ДТП. Для возмещения ущерба пострадавшей стороне мужчина убедил пенсионерку передать 300 тысяч рублей.

Потерпевшая выполнила указание, отдав деньги прибывшему курьеру. Убедившись позднее, что с родственницей все в порядке, женщина поняла, что ее обманули, и обратилась за помощью в полицию. Сотрудники оперативно-сыскного отдела УМВД России по Воронежу нашли подозреваемого. Им оказался 19-летний местный житель.

В отделе полиции мужчина во всем признался. Он сообщил, что в поисках легкого заработка связался в одном из мессенджеров с так называемым куратором, который позвонил потерпевшей. От него он получил инструкцию, прибыл по адресу и забрал деньги, оставив себе пять процентов от суммы в качестве вознаграждения. В ходе следствия выяснилось, что парень аналогичным образом забрал 235 тысяч рублей у пожилой жительницы Нововоронежа.

Стражи порядка проводят следственные мероприятия, проверяя причастность курьера к совершению аналогичных преступлений на территории региона.