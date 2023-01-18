Директора и зоотехника воронежской сельхозорганизации будут судить за мошенничество с субсидиями

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В Верхнемамонском районе завершено расследование уголовного дела, фигурантами которого стали директор и зоотехник местной агрофермы. Мужчин обвиняют в крупном мошенничестве с субсидиями (ч. 3 ст. 159 УК РФ и ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 18 января.

Следствием установлено, что организация занималась разведением различных пород крупного рогатого скота и вела оптовую торговлю сельхозпродукцией. 61-летний директор придумал схему, как получить субсидию из облбюджета, которая предоставлялась на возмещение части затрат по обеспечению прироста молока. Он подготовил пакет документов и договорился с 51-летним главным зоотехником о сборе ложных сведений о продуктивности коров и численности крупного рогатого скота, находящегося на ферме.

В течение 2019-2020 годов их организация пять раз получала субсидии. Ущерб бюджету составил более 7,5 млн рублей. Злоумышленников вычислили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД.

Уголовное дело передано в Центральный райсуд. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 10 лет.