В Воронеже в столкновении двух легковушек пострадали дети 16 и 6 лет

Фото - ГУ МВД пр региону

Авария произошла 17 января в Воронеже. У дома № 43 по улице Минская столкнулись две отечественные легковушки. Пострадал 16-летний подросток и 6-летний мальчик. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону.

ДТП случилось примерно в 20.30. По предварительным данным, 52-летний житель Железнодорожного района на ВАЗ-2114 двигался по улице Минская со стороны улицы Обручева в направлении улицы Землячки. Водитель при повороте налево не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с встречным автомобилем ВАЗ-2110. Им управляла 34-летняя местная жительница.

В результате оба водителя и несовершеннолетние пассажиры «десятки» получили телесные повреждения. Они по скорой были доставлены в медучреждение.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.