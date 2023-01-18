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НовостиОбщество18 января 2023 8:34

Коронавирус в Воронежской области на утро 18 января: заболел 51 человек, никто не умер

Выздоровели 29 наших земляков
Юрий КОЗЛОВ
Число новых зараженных за сутки опять увеличилось.

Число новых зараженных за сутки опять увеличилось.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Санитарные врачи предоставили данные по суточной заболеваемости коронавирусом. На утро среды, 18 января, заразился 51 человек, 18 человек попали в больницы. Для сравнения, на начало дня 17 января заболели 46 жителей Воронежской области. Всего же с момента начала пандемии опасную инфекцию подхватили 471 317 наших земляков.

За сутки никто не умер. Последний смертельный случай был на утро 16 января. На данный момент от коронавируса в нашей области умерли 8 603 человека.

Еще 29 наших земляков закрыли больничный по коронавирусу. На утро 17 января победивших ковид было больше – 44 человека. Всего выздоровели 462 215 жителей Воронежской области.