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НовостиПроисшествия18 января 2023 8:14

В Воронеже закрыли детсад из-за проблем с отоплением

Пока неясно, когда устранят эту коммунальную аварию
Юрий КОЗЛОВ
Когда малыши вернутся в детсад № 143, пока неясно.

Когда малыши вернутся в детсад № 143, пока неясно.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Детский сад № 143, расположенный на улице Моисеева, 27 временно закрыли. Причиной стали проблемы с отоплением. Об этом сообщили в управлении информации мэрии Воронежа.

То, что батареи уже не теплые, а холодные, в детсаде обнаружили в понедельник, 16 января. Отоплением его обеспечивает ведомственная линия. В организации, отвечающей за подачу теплоносителя, заявили, что ликвидируют аварию. Однако точных сроков ее устранения не назвали. Поэтому во вторник, 17 января, родители оставили детей дома. Для тех, кто не имел такой возможности, работали дежурные группы. Там постарались обеспечить нужную температуру.

А вот в среду, 18 января, ребятишек решили временно перераспределить в другие детсады. Там они будут находиться, пока аварию не устранят.