В Воронежскую область нагрянут ледяные дожди

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В ближайшие сутки в Воронежской области пройдут ледяные дожди. Об этом 18 января рассказал в своем телеграм-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Он уточнил, что в предстоящие сутки в центральных областях Европейской России ожидается мощное вторжение теплого воздуха, которое будет сопровождаться осадками в смешанной фазе. А в некоторых регионах возможны ледяные дожди. В зону переохлажденных осадков попадет и Воронежская область.

- Днем в среду зона ледяных дождей и гололёдных явлений вытянется полосой с юга на север, через Воронежскую, Липецкую, Рязанскую, Владимирскую и Ивановскую области, а также заденет восток Московской области. Ближе к вечеру замерзающие осадки доберутся до Ярославской и Костромской областей, - пояснил Михаил Леус.