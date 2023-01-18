В Воронежской области полыхал микроавтобус

Фото ГУ МЧС по Воронежской области

Пожар случился в селе Покровка Острогожского района 17 января. Полыхал Ford Transit в Восточном переулке в 13:41 вторника. Об этом рассказали в пресс-службе управления МЧС по Воронежской области.

Спасатели уточнили, что огонь повредил в микроавтобусе моторный отсек. По счастью, никто из людей не пострадал. Ликвидировать возгорание удалось в 13:48. Пожар тушили четыре человека и одна единица техники. Его причину сейчас устанавливают.

В МЧС напомнили: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните по номерам вызова экстренных служб «112» или «101».