Воронежцам предстоит заготовить 40 тонн сосновых шишек

Фото из архива Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Даже зимой в воронежских лесничествах не прекращается работа. С первых дней нового года начался сбор шишек сосны. До весны предстоит заготовить не менее 40 тонн. Этого, по подсчетам, должно хватить для получения около 400 кг семян, которые потребуются на посев в лесных питомниках и на формирование лесосеменного фонда.

Первую тонну шишек уже собрали в Давыдовском, Новоусманском и Воронежском лесничествах. Теперь их партиями направляют в Новоусманский лесосеменной центр на переработку в шишкосушилке, где из шишек извлекают семена. Этот процесс, по словам специалистов, требует времени: за два дня можно получить не более четырех килограммов очищенных и отсортированных по крупности семян.

Позже заработают шишкосушилки в Аннинском, Давыдовском, Новохоперском и других лесничествах.

Около 40 килограммов семян сосны направят на посев в теплицах Новоусманского семеноводческого центра. Из них вырастят более двух миллионов сеянцев сосны с закрытой корневой системой, которые потом используют для посадки.