За год комплексы видеофиксации выявили нарушений на 2,8 миллиона штрафов

Из архива Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В 2022 году, благодаря системе видеофиксации нарушений в регионе наложили 2,8 миллиона штрафов. Для сравнения: в 2021 году их было около 1,5 миллиона. Изменилась и сумма оплаченных штрафов – с 673 миллионов до почти 2 миллиардов рублей. Об этом сообщил в своем телегам-канале губернатор Александр Гусев.

По словам главы региона, все средства от штрафов пойдут в региональный дорожный фонд, - и, в конечном итоге, - на ремонт и строительство дорог. Кроме того, система повышает безопасность дорожного движения и безопасность всех воронежцев – пешеходов, водителей и пассажиров. Губернатор пообещал и впредь поддерживать развитие этого направления.