За сутки у воронежцев мошенники выманили около 10 млн рублей

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

За 16 января в полицию обратились 15 жителей Воронежской области с заявлениями на действия дистанционных мошенников. В общей сложности, потерпевшие лишились около 10 млн рублей.

43-летний воронежец искал в интернете дополнительный заработок. На одном из сайтов его внимание привлекло объявление о возможности увеличения дохода, уптем игры на электронной бирже. Представитель компании объяснил, что необходимо внести стартовую сумму, которая в дальнейшем будет приумножаться. Потерпевший сделал несколько переводов на указанные реквизиты. И его убедили, что по каждому он получил значительный выигрыш. Но зачисления выигранных средств на его расчетный счет, необходимо внести дополнительные средства - для оплаты налога и госпошлин. Тогда он понял, что стал жертвой обмана. Воронежец потерял таким образом более 130 тысяч рублей.