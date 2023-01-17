Воронежский ансамбль гитаристов сыграет в библиотеке

18 января в библиотеке имени Никитина пройдет на концерт гитарного оркестра «Большое баррэ» под руководством Сергея Корденко. Коллектив, в который входят Светослав Коротин, Геннадий Антонов, Владислав Клочков, является лауреатом международных конкурсов.

В концерте прозвучат инструментальные произведения для классической гитары соло и оркестра представителей русской, испанской, французской, кубинской музыкальных школ.

Концерт пройдет в главном корпусе библиотеки (пл. Ленина, 2) в лекционном зале четвертого этажа в 18.00, вход свободный, 6+