В Воронеже у крещенских купелей будут дежурить медики

Наряду с бригадами скорой помощи будут специализированные бригады центра медицины катастроф Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

У всех официально утвержденных купелей в Воронеже на Крещение в ночь с 18 на 19 января будут дежурить бригады скорой помощи и специализированные бригады центра медицины катастроф. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения. В районах области дежурство медработников в местах купания граждан организуют по согласованию с администрацией района.

Желающим приобщиться к традиции врачи напомнили правила безопасного крещенского купания:

- перед купанием необходимо проконсультироваться с врачом;

- погружаться в воду следует только в специально оборудованных местах;

- не принимать алкоголь перед купанием, так как он увеличивает нагрузку на сердце;

- за два часа до купания следует плотно поесть. Это повысит устойчивость организма к перепаду температуры;

- непосредственно перед погружением следует разогреть мышцы. Для этого подойдут простые упражнения: приседания, наклоны, махи руками;

- к месту погружения стоит подходить осторожно, в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви, чтобы снизить риск падения и предотвратить обморожение;

- перед погружением убедитесь, что лестница для спуска в воду устойчива. При входе и выходе из проруби обязательно держитесь за поручни;

- движения во время погружения должны быть плавными и четкими. Окунаться лучше всего по шею, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головы;

- после купания следует растереть кожу махровым полотенцем и надеть сухую одежду;

- для снижения риска переохлаждения организма выпейте горячий чай после погружения в воду (лучше всего из ягод, фруктов, трав).