Воронежец обустроил подвальную лабораторию по выращиванию конопли и фасовке наркотиков

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До 20 лет грозит воронежцу, обустроившему в гараже целую наркотическую лабораторию. Теперь его обвиняют в дистанционном распространении запрещенных препаратов в крупном и особо крупном размерах.

В подвальном помещении гаражного кооператива на проспекте Патриотов 33-летний предприниматель занимался культивированием конопли. Он выращивал кусты под специальными лампами. Потом сушил траву, фасовал и упаковывал с помощью вакууматора. При обыске в подвале оперативники обнаружили 3,8 кг марихуаны, а также синтетические наркотики и психотропные вещества - амфетамин, метилэфедрол и метадон - весом более четырех килограммов.

- Обвиняемый фасовал наркотики и «синтетику» на мелкие порции, которые помещал в тайники. Информацию о месте нахождения «закладок» он сообщал неустановленным лицам, создавшим интернет-магазин. Схема позволяла обвиняемому, не имея непосредственного контакта с наркоманами, дистанционно управлять процессом незаконного сбыта наркотиков, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области. – Дело передали в Советский райсуд.