Заболеваемость гриппом в Воронеже выросла в два раза

Фото Юлии Пыхаловой Фото: из архива «КП»

За минувшую неделю в Воронеже заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла в два раза по сравнению с аналогичным периодом. За помощью к врачам обратились 9675 больных, в том числе детей до 14 лет – 3973.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, эпидпорог по совокупному населению на сегодня превышен на 49,4%. В эпидемический процесс вовлечены все возрастные группы населения, но больше всего заболевших среди взрослого населения 15 лет и старше, его удельный вес составляет 59%.

Болезнь вызывают вирусы как именно гриппа, так и не гриппозной этиологии, при этом доля вирусов гриппа - 47,6%.