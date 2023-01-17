Под Воронежем «Форд Мондео» врезался в дерево: водителя спасли подушки безопасности

фото 36.мвд.рф

Под Воронежем водителя «Форд Мондео» спасли сработавшие подушки безопасности. Иномарка врезалась в дерево днем 16 января. ДТП произошло в Эртильском районе.

Около 15.45 на 21-м километре автодороги «Курск-Борисоглебск-Панино-Эртиль» 28-летний водитель не справился с управлением своего транспортного средства, вылетел на обочину и врезался в деревья. Мог и погибнуть, благо сработавшие подушки безопасности защитили водителя от серьезных травм, тем не менее, его доставили в больницу.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства ДТП.