В Воронеже спилят два дерева в сквере у Дома Офицеров

Фото городского управления экологии Фото: Предоставлено

Рабочие «Зеленхоза» приступили к обрезке деревьев в сквере у Дома Офицеров на проспекте Революции. Как рассказали в городском управлении экологии, в рамках выданного порубочного билета обрезаются сухие, нависающие над пешеходной зоной ветви деревьев лиственных пород. Кроме того будут вырублены два дерева: во время обследования у них обнаружили дупла и повреждение коры.

Недавно работы по уходу за зелеными насаждениями прошли и в сквере «Надежда». Здесь экологи выдали разрешение на обрезку сухих, нависающих над пешеходной зоной ветвей у 10-ти деревьев лиственных пород. Порубочные остатки вывезены.