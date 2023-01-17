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НовостиПроисшествия17 января 2023 8:54

Под Воронежем «Форд Мондео» насмерть сбил пенсионерку

Смертельная авария произошла в Рамонском районе
Ярослав ИВАНОВ
фото 36.мвд.рф

фото 36.мвд.рф

Полицейские устанавливают обстоятельства аварии в Рамонском районе, в результате которой погибла пенсионерка.

ДТП произошло утром 16 января. Около 7.10 на 482-м километре автодороги М-4 «Дон» 37-летний водитель «Форд Мондео», следовавший в сторону Москвы, не учел дорожные и метеорологические условия и не справился с управлением, в результате чего сбил 83-летнюю пенсионерку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному пешеходу.

Пострадавшая от полученных травм скончалась на месте аварии.