Под Воронежем «Форд Мондео» насмерть сбил пенсионерку

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Полицейские устанавливают обстоятельства аварии в Рамонском районе, в результате которой погибла пенсионерка.

ДТП произошло утром 16 января. Около 7.10 на 482-м километре автодороги М-4 «Дон» 37-летний водитель «Форд Мондео», следовавший в сторону Москвы, не учел дорожные и метеорологические условия и не справился с управлением, в результате чего сбил 83-летнюю пенсионерку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному пешеходу.

Пострадавшая от полученных травм скончалась на месте аварии.