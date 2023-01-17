В Воронеже младенцев стали тестировать на 36 генетических патологий сразу после рождения

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В столице Черноземья новорожденных начали проверять на множество патологий. Новая программа скрининга младенцев на 36 генетических заболеваний стартовала с начала года, об этом сообщил департамент здравоохранения Воронежской области. С 2006 года новорожденных тестировали только на пять болезней. Одним из ключевых заболеваний, которое вошло в перечень, стала спинально-мышечная атрофия (СМА).

Образец крови на анализ берут из пятки ребенка через три часа после кормления в течение 24-48 часов жизни, а недоношенного - на седьмые сутки (144-168 часов) жизни.

Как пояснили в перинатальном центре ВОКБ №1, расширенный неонатальный скрининг позволит выявлять тяжелые обменные наследственные заболевания и первичный иммунодефицит на начальной стадии и назначать своевременное лечение, это поможет уменьшить смертность и инвалидизацию детей.