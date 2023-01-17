Воронежские врачи сделали операцию с помощью системы навигации

скриншот из аккаунта БСМП №1

Уже через несколько дней после операции на позвоночнике пациентка БСМП №1 смогла аккуратно вставать. Как сообщили в больнице, такому успеху способствовало применение специального оборудования при оперативном вмешательстве. Женщине провели операцию с помощью системы хирургической навигации.

- У нашей пациентки был поясничный перелом позвоночника. Операция длилась три часа. Хирурги использовали инновационную технологию навигации, которая помогает проводить операции с особой точностью. Система позволяет непрерывно отслеживать хирургические инструменты относительно анатомических структур пациента, избегая повреждения значимых зон. Интерфейс оборудования понятный, что ускоряет рабочие процессы в операционной, - сообщили в БСМП №1 .

В больнице отмечают, что теперь операции будут проходить безопаснее для пациентов, поскольку система уменьшает риск задеть значимые ткани больных, а также избежать неприятных осложнений.