Следователи проверяют факт нападения собак на жительницу Воронежа

Воронежские следователи организовали доследственную проверку по сообщению в СМИ о нападении бездомных собак на женщину. Инцидент произошел в конце декабря 2022 года на проспекте Патриотов, один из беспризорных псов укусил жительницу Воронежа. Пострадавшей пришлось обратиться в травмпункт.

- Следователи установят все обстоятельства произошедшего. Будет опрошена потерпевшая и жильцы близлежащих домов, при необходимости проведены экспертные исследования. Следователи дадут оценку действиям должностных лиц органов местного самоуправления и организации, ответственной за проведение работ по отлову беспризорных животных, - сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.