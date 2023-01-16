Воронежец устроил гонки на квадроцикле по газонам в Центральном парке

Фото управления экологии Воронежа

Воронежцам экологи еще раз рассказали о запрете на поездки на квадроциклах в парках и скверах. Поводом для этого стал инцидент, произошедший в минувшие выходные. Горожане и сотрудники частной охранной организации заметили катающихся на квадроциклах на больших скоростях по одной из дорожек Центрального парка. Оперативно вызвали сотрудников ГИБДД, а также сообщили в администрацию парка.

Как рассказали 16 января в управлении экологии Воронежа, факт зафиксировали камеры видеонаблюдения. Водитель на квадроцикле был задержан экипажем ДПС. У него не оказалось водительских прав на ТС и был составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.7 КОаП. За что ему грозит штраф.

Экологи напомнили, что Центральный парк входит в перечень особо охраняемых природных территорий областного значения, поэтому передвижение ТС по территории зеленой зоны запрещено. Исключение - спецавтомобили муниципального предприятия «ЭкоЦентр», которое ее обслуживает.

Специалисты управления призывают горожан соблюдать правила пребывания в скверах и парках и сохранять природу и окружающую среду.