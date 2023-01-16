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НовостиЗвезды16 января 2023 16:00

Юные танцоры из Воронежской области победили на телеконкурсе «Щелкунчик»

Грибановский ансамбль «Ассорти» отличился в номинации «народно-сценический танец»
Ярослав ИВАНОВ
Фото Грибановской ДШИ

Фото Грибановской ДШИ

Детский ансамбль «Ассорти» из Грибановки стал победителем Национальной телевизионной премии «Щелкунчик» в сфере хореографического искусства, которая завершилась 16 января в Москве. Учащиеся Грибановской детской школы искусств приняли участие в конкурсе в номинации «Народно-сценический танец» с номером «Девичья, задорная».

В гала-концерте в Гостином дворе Кремлевского дворца приняли участие более 200 ансамблей со всей России. Коллективы исполнили народные, эстрадные, бальные, современные, классические и уличные танцы.