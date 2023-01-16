Первым замруководителя воронежского УФСБ назначен Виталий Холюшкин

Стало известно, кто занял пост первого заместителя руководителя управления ФСБ по Воронежской области. На эту должность назначен Виталий Холюшкин. Ранее ее занимал Сергей Лешин, который в октябре возглавил воронежское УФСБ, сменив Олега Нефедова.

Холюшкина 16 января представил коллегам губернатор Александр Гусев. Глава региона отметил Виталия Алексеевича как человека опытного. Ранее он трудился в Пермском и Ставропольском краях, а также выполнял обязанности первого заместителя УФСБ в Чеченской Республике.

– Уверен, вы впишетесь в наш коллектив. Виталий Алексеевич, у нас работа строится на принципах открытости. Ситуация на территории области стабильная. Мы понимаем, что такой статус приграничного региона для нас по-прежнему является актуальным, хотя фактически, мы таким регионом не являемся, – подчеркнул глава региона.