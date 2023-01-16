В Воронежской области оборудуют более 120 мест для крещенских купаний

Фото с сайта ГУ МЧС по Воронежской области Фото: Предоставлено "КП"

Во время крещенских купаний 18-19 января в Воронежской области будут действовать свыше 120 купелей. Об этом рассказал главный государственный инспектор по маломерным судам региона Владимир Волков 16 января на пресс-конференции.

По прогнозам спасателей, количество купающихся составит 25 тысяч человек. При этом сотрудники МЧС с 10.00 18 января до 18.00 19 января будут работать в режиме «Повышенная готовность».

Обеспечением безопасности займутся свыше 800 спасателей и 225 единицы техники. На каждой купели также организуют дежурство представителей органов местного самоуправления, полицейских, медиков и добровольцев. Уже подготовлено спасательное оборудование и освещение.

- Мы призываем жителей соблюдать правила безопасности, не принимать участие в купаниях в нетрезвом виде и следить за своими детьми. Если все правила будут соблюдены, то праздник пройдет, как это обычно и бывает, без происшествий, - сказал Владимир Волков.

Толщина льда 19 января на территории региона прогнозируется от 5 до 20 см, что позволит провести купания в водоемах со стоячей водой.