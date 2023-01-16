Автобус с 23 пассажирами вылетел в кювет в Воронежской области

Фото - ГУ МВД по региону

Авария произошла сегодня, 16 января, в 7.45 часов в Острогожском районе. Рейсовый автобус, следовавший по маршруту «Валуйки-Воронеж», съехал в кювет. Никто из пассажиров не пострадал. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону.

ДТП случилось на 20 километре автодороги «Острогожск-Алексеевка». По предварительным данным, за рулем автобуса «IVECO CROSSWAY» находился 33-летний житель Белгородской области. Водитель не справился с управлением и допустил съезд в кювет. Благо, автобус не опрокинулся.

В результате транспортное средство получило механические повреждения, а водитель и его 23 пассажира не пострадали. Полицейские отправили людей к месту назначения на другом автобусе.

В настоящее время проводится проверка, устанавливаются обстоятельства аварии.