В Воронеже нашли пропавших парня с пирсингом и 36-летнюю женщину

Благополучно завершились поиски 22-летнего Ярослава У. и 36-летней Татьяны С. Обоих нашли живыми. Большими подробностями поисковики не располагают.

Напомним, двухметровый Ярослав, имеющего особую примету – пирсинг в носу, перестал отвечать на звонки родственников 15 января. Дома его тоже не нашли. Что же касается Татьяны, то и она ушла из квартиры в Железнодорожном районе, где жила со своей семьей, также 15 января.

Сразу казалось, что опасения родных этих двух человек беспочвенны. К счастью, так оно и оказалось на самом деле.