В Воронеже мошенники убедили женщину, что она просрочила несуществующие кредиты, и отобрали у нее 1,3 миллиона рублей

Через банкомат жительница Коминтерновского района перечислила мошенникам 1,3 миллиона рублей. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

46-летняя жительница Коминтерновского района стала очередной жертвой мошенников. Сначала 12 января ей позвонила аферистка, представившаяся сотрудником службы безопасности банка. Она заявила, что женщина является должницей по трем кредитам. И потребовала их погасить, иначе она обратится в полицию. Женщина заявила, что никаких кредитов не брала. Однако мошеннице каким-то чудом удалось ее убедить в обратном.

«Должницу» добил звонок еще одного незнакомца. Тот представился следователем и заявил, что на нее возбуждено уголовное дело. И еще раз потребовал немедленно отдать выдуманные кредиты.

Затем женщине снова позвонила мнимая сотрудница банка. Следуя ее инструкциям, жертва аферистов удалила мобильное приложение банка и оформила на себя кредит на сумму около 700 тысяч рублей. Затем через банкомат несколькими операциями перевела деньги на разные счета.

На следующий день эта ситуация повторилась. Кроме кредита на сумму около 400 тысяч рублей, женщина перевела мошенникам и личные накопления, снятые с вклада, на сумму около 200 тысяч рублей. После этого женщина решила заново установить мобильное приложение банка. Поняла, что ее обманули, и обратилась с заявлением в местный отдел полиции.

- Всего 15 января в Воронежской области зарегистрировали cемь мошенничеств и пять краж с банковских карт, совершенных бесконтактным способом. Ущерб, причиненный жертвам аферистов, составил более 3,2 млн рублей. Возбуждены уголовные дела, преступников разыскивают, - сообщили в региональном ГУ МВД.