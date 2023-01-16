Родители пожаловались, что ученикам воронежской школы № 29 пришлось переобуваться на холоде

Администрация школы № 29 думает, что делать с утренней очередью у входа. Фото: "Мой и твой Воронеж".

Утро для учеников школы № 29 началось с очереди. Там пришлось стоять, чтобы попасть на уроки. Около тысячи ребятишек и их родители (в школу временно ходят и ребята из ремонтируемой гимназии имени Никитина) столпились у единственного открытого входа. Попасть туда удалось немногим. По их свидетельствам, якобы из-за мытых полов переобуваться разрешали только в маленьком предбаннике. Особенно трудно было добраться до теплого помещения первоклассникам, которые не могут в силу своих габаритов расчищать дорогу. Фото очереди за знаниями разместили в паблике «Мой и твой Воронеж».

В управлении информации мэрии Воронежа по поводу этой ситуации сообщили следующее:

- По информации администрации образовательного учреждения, распоряжения переобуваться прямо на входе не издавали. Для этого отведено и оборудовано скамейками место в холле школы. Там дети переобуваются, а затем оставляют свои вещи в гардеробных. Очередь возникла из-за того, что по техническим причинам сейчас работает только один вход, через который проходят не только ученики не только школы № 29, но и учащиеся гимназии Никитина. Кроме того, родители стараются сопровождать детей прямо в здание школы, что создает дополнительные трудности.

В мэрии добавили, что в школе не открывают второй вход, так как в этом случае сильно выхолаживаются кабинеты, здание нуждается в ремонте. Администрация ищет пути решения проблемы. Как вариант, можно утром, в «час пик», ненадолго открыть два входа.